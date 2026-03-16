Er sei zweisprachig aufgewachsen, spreche also Hochdeutsch und Platt. Das stellte Dietmar Werner zu Beginn der Freitags-Soiree im „Grünen Tor“ heraus. Zwar hätten seine Eltern immer versucht, Hochdeutsch mit ihm zu reden – auch mit Blick auf die Schule. Doch der kleine Dietmar hatte auch eine Oma, Schulkollegen und Nachbarn, die alle „Strüther Platt“ sprachen. Und so kam, was kommen musste – Dietmar Werner lernte die Mundart. Zu verstehen und zu selbst zu sprechen.