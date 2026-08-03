„Drei, sass, nüü, Töö Kirmes“. Zur Beach-Party am Samstagabend übten die Zipfelmützen ihren Kirmesruf schon einmal, auch wenn bis dahin noch ein bisschen Zeit ist. Das ist eine Gruppe Erfurter, die immer wieder gern am Beachvolleyball-Turnier in Struth-Helmershof teilnimmt und genauso gern zur Beach-Party am Abend erscheint. Etliche von ihnen gehören zum Kirmesverein in Struth-Helmershof. Deshalb auch die Sache mit dem Slogan.