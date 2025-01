Neuausrichtung des Werkes

K+S beschäftigt über 11.000 Mitarbeiter, davon knapp 7.000 in Hessen und Thüringen. Im Rahmen des Projektes "Werra 2060" will das Unternehmen sein Verbundwerk Werra mit Standorten in Hessen und Thüringen neu ausrichten. Dafür sollen die beiden Fabriken Wintershall im hessischen Heringen sowie Unterbreizbach in Thüringen umgestellt werden auf eine trockene Aufbereitung.