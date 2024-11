Für das Gelingen der Energiewende müsse sichergestellt werden, dass sie für Industrie und Gesellschaft tragfähig bleibe, kommentierte Eon-Chef Leonhard Birnbaum die Umfrageergebnisse. "Die Ausgangslage ist dabei gar nicht so schlecht." Die Studie zeige, dass die Energiewende nach wie vor eine stabile Zustimmung in der Bevölkerung genieße. "Damit dies aber so bleibt, ist es entscheidend, die finanziellen Belastungen zu begrenzen."