Informationen zum aktuellen Stand in Sachen Südlink waren zur jüngsten Sitzung des Fambacher Gemeinderats angekündigt. Das Gremium tagte in Heßles, und allzu viele Bürger schien das Thema nicht zu interessieren. Nicht einmal eine Handvoll Gäste hatte auf den Zuhörerstühlen Platz genommen. Die Vertreter des Südlink-Projektes waren zu viert gekommen. Kevin Zdiara als Projektsprecher, Gerhard Barth als Ansprechpartner für Eigentümer und Bewirtschafter, Andreas Herz von der DMT und zuständig für Verträge, sowie Christian Korndörfer von der Baufirma Bögl.