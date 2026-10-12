Stromsteuer und CO2-Bepreisung Thüringer CDU-Politiker dringen auf Stromsteuersenkung

Erfurt (dpa/th) - Führende Thüringer CDU-Politiker sprechen sich für eine Senkung der Stromsteuer für Privathaushalte aus. "Viele Familien spüren die hohen Strompreise jeden Monat. Deshalb muss die Entlastung schnell kommen und dort ansetzen, wo es im Alltag drückt", erklärte Ministerpräsident Mario Voigt nach einer Klausur des CDU-Präsidiums, dem der 49-Jährige angehört. Am Ende des Monats müsse mehr im Portemonnaie bleiben, forderte er. "Schritt für Schritt muss das Leben wieder bezahlbarer werden."