New York - Trotz der Begeisterung von US-Präsident Donald Trump für fossile Energien wächst in den USA der Anteil erneuerbarer Energien. Der Anteil von Wind und Sonne an der Stromversorgung habe 2024 mit zusammen 17 Prozent erstmals Kohle übertroffen, die auf 15 Prozent fiel, wie aus einer Analyse der Denkfabrik Ember hervorgeht.