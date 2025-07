Gefell (dpa/th) - Der Bau der neuen Stromtrasse SuedOstLink kommt nach Angaben des Netzbetreibers 50Hertz in Ostthüringen voran. Für eine Station des in der Erde verlegten Kabels in Gefell im Saale-Orla-Kreis sei Richtfest gefeiert worden, teilte das Unternehmen mit.