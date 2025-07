Erfurt/Berlin - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt pocht in der Debatte um die Stromsteuersenkung auf politische Verlässlichkeit. "In unsicheren Zeiten ist Verlässlichkeit das höchste Gut – gerade in Ostdeutschland, wo viele Menschen politische Zusagen besonders genau beobachten", sagte der CDU-Politiker auf dpa-Anfrage in Erfurt. Die angekündigte Stromsteuersenkung für alle jetzt zeitlich infrage zu stellen, gefährde Vertrauen, so Voigt.