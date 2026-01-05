Wie sehr die Menschen auf elektrische Energie angewiesen sind, wird erst deutlich, wenn der Strom plötzlich nicht mehr fließt – so, wie sich das wegen des massiven Stromausfalls derzeit in Berlin zeigt. Innerhalb kürzester Zeit seien dort die wenigen Strom-Aggregate, die in den Läden verfügbar waren, ausverkauft gewesen, ist aus der Hauptstadt zu hören. Entsprechend gefragt sind auch andere Organisationen, die über solche Technik verfügen.