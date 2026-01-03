Stromausfall in der Hauptstadt Ein Leben im Berliner Dunkel

Keine Ampel, kein Licht, geschlossene Läden

Der Strom ist weg. Das klingt erst einmal simpel. Ist es aber nicht. Es ist ein Fanal der Verletzlichkeit moderner Gesellschaften. Ob in den Villenvororten der Hauptstadt, Heimat vieler wichtiger Akteure des politischen Berliner Betriebs, oder den Hochhäusern entlang der Einfahrtstraßen nach Berlin - alle Fenster sind dunkel am ersten Abend des Stromausfalls. Keine Ampel, kein Licht, Restaurants, Kioske, Tankstellen und Supermärkte sind verschlossen. Das einzige Licht spendet hier und da eine von Weihnachten übriggebliebene, batteriebetriebene Lichterkette.



Das dichte Schneetreiben sorgt in den Vierteln Wannsee, Nikolassee, Schlachtensee, in Teilen Zehlendorfs und Lichterfeldes für eine noch unheimlichere Atmosphäre. Die Polizei fährt mit Lautsprecherwagen durch die menschenleeren Straßen, bietet Hilfe für Pflegebedürftige und Kranke an und fordert zur Vorsicht auf. Die Beamten verkünden im Gespräch immer wieder auch, was im Laufe des Tages die Bevölkerung nur langsam erreicht: Die Stromversorgung dürfte erst am Donnerstag der Folgewoche wieder hergestellt sein. Am Samstagmittag war zunächst noch vom Abend des selben Tages die Rede gewesen.