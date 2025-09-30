Strom- und Wasserausfälle: Jugendproteste in Madagaskar heizen sich weiter auf

Die Proteste hatten am Donnerstag in der Hauptstadt des ostafrikanischen Inselstaats zunächst friedlich begonnen und sich auf weitere Städte ausgeweitet. Am Rande kam es zu Plünderungen und Gewalt; die Organisatoren weisen zurück, dass Demonstranten daran beteiligt gewesen seien. Sicherheitskräfte griffen scharf durch und verwendeten dabei mutmaßlich auch scharfe Munition. Nach UN-Angaben vom Montag wurden mindestens 22 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Die Regierung wies die Zahlen zurück.