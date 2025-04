Der Ortsteil Kleinschmalkalden hat in den vergangenen Jahren ein neues kleines Schmuckstück bekommen, das der Infrastruktur gut zu Gesicht steht. Nahe der größten Kuhglocke der Welt ist ein Parkplatz entstanden, auf dem Ausflügler ihre Fahrzeuge abstellen und das Dorf oder die Berge wandernd erkunden können. Doch aus Sicht örtlicher Kommunalpolitiker fehlt auf dem Areal ein wichtiges Detail: Eine Ladesäule, an der Autofahrer ihre Elektroautos betanken können. Gleichwohl hatte der Floh-Seligenthaler Bürgermeister Ralf Holland-Nell (CDU) zur jüngsten Gemeinderatssitzung auf Nachfrage keine guten Nachrichten parat. Laut seinen Informationen errichte die Werraenergie aktuell gar keine Ladesäulen mehr. Peter Fräbel (FDP) merkte mit Blick auf die Station am Rathaus in Floh an. „Die Nutzung ist erbärmlich.“