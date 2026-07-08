Hassan kündigte auch einen ganz persönlichen WM-Boykott an. "Ich verspreche Ihnen: Sobald ich zurück bin, werde ich die Spiele dieser FIFA-Weltmeisterschaft nicht mehr verfolgen", sagte er. "Das ist mein innerer Kampf, mein innerer Protest, meine eigene Art, meine Stimme zu erheben und mich zu wehren." Für ihn stehe fest: "Ich werde nicht mehr weiterschauen, kein einziges Spiel dieses Turniers."