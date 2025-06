„Ohne Dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“, „Tausendmal Du“ und „Solang man Träume noch leben kann“ – das sind die großen Hits der Münchener Freiheit. Die Band schrieb deutsche Pop-Geschichte. Am Sonntag ist die sie mit ihren eingängigen Melodien beim Streutal-Festival in Mellrichstadt zu erleben. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Die Karte kostet im Vorverkauf 49 Euro, an der Abendkasse 57 Euro. Mit dabei bei dem Nostalgie-Abend: NDW-Star Markus, dessen großer Hit „Ich will Spaß“ bis heute ein Ohrwurm ist.