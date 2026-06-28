Die Fläche erinnert an einen verwunschenen Garten. Vor über 50 Jahren angelegt, um am Rande von Gumpelstadt heimisches Obst zu ernten, dann vergessen und vor allem vernachlässigt. Auf rund 4,7 Hektar stehen knapp 300 Obstbäume – 88 davon sind inzwischen neu gepflanzt. Einst waren es sogar 520 Apfelbäume, die Umsiedler auf der Wiese pflanzten, um sich selbst zu versorgen. Und um nach der politischen Wende quasi vergessen zu werden.