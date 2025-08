Samstagfrüh 9 Uhr stand das Ehepaar Harenz aus dem Bad Salzunger Ortsteil Kloster nahe der Werra bei Ralf Linse in Dietlas in der Rhön vor der Tür. Der 61-Jährige gilt als letzter Moster, also Fruchtsafthersteller durch Pressen, im Wartburgkreis und bezeichnet sich selbst gerne als „Paradiesvogel“. Seine „Apfeltraum-Mützen“ hat der Südthüringer zum Beispiel immer griffbereit. Ab einer Tonne Äpfel kommt er auch zu jedermann zwischen Rennsteig und Rhön nach Hause. „Lohnpressen nennt sich das“, so Linse. „Ich freue mich über jeden, der mitmacht, dass das heimische Obst verwertet wird. Erhalt durch Nutzung ist die Aufgabe und mein Ziel.“