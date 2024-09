Hier ein Äpfelchen, dort ein paar Zwetschgen, vereinzelt Birnen. Viel Streuobst gibt es in diesem Jahr nicht. In geschützten, innerörtlichen Bereichen sieht es etwas besser aus. So wie bei Verena Volkmar vom Landschaftspflegeverband „Thüringer Grabfeld“. Ihre Obstbäume am Haus tragen. Und für alle diejenigen, die sich ebenfalls über eine kleine aber feine Obsternte freuen können und die Früchte verarbeiten wollen, hat der LPV etwas im Angebot: Die mobile Obstpresse kommt zweimal ins Grabfeld. Am 2. Oktober nach Roth und am 3. Oktober nach Queienfeld. Jeweils ab 9 Uhr. Ein Beitrag des Pflegeverbandes während der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit, die noch bis 8. Oktober dauern.