„Schule als Lebensraum – ein Ort, an dem junge Menschen nicht nur Wissen erwerben, sondern gemeinsam leben, Verantwortung übernehmen, Natur erleben und Persönlichkeit entwickeln.“ So beschreibt Sybille Knopf, Leiterin des Zweiländermuseums Rodachtal in Streufdorf, die Hermann-Lietz-Schule in Haubinda. Mit der Sonderausstellung zu ihrem 125-jährigen Jubiläum möchte das Zweiländermuseum seinen Besuchern einen Einblick in das Leben der Schüler sowie in das Konzept und die Geschichte der Schule geben. Seit dem 7. März ist die neue Ausstellung geöffnet.