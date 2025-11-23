Einmal die Hauptstraße entlang, einmal hoch zur Kirche und einmal rund um sie herum, einmal abbiegen in die Badegasse und noch einmal zum Café im Hof – und da, plötzlich, auf dem kleinen Verkaufstisch Tisch von Sigrid Engler und Karin Nering – gleich neben der Eingangstür des Cafés – liegen sie: Ein Paar gestrickte und mit Schafwolle gefütterte Strümpfe, deren buntes Muster ins Auge sticht. Beim Streufdorfer Dorfgetümmel am letzten Samstagnachmittag klirrt der Frost trotz Sonnenschein. Das hilft mächtig bei der Kaufentscheidung. Nicht billig zwar, weil von Hand gemacht, aber – was sich alsbald am Samstagabend zuhause herausstellen wird: Ein Glücksmoment, der für wohlig warme Füße sorgt. Ganz ohne Hausschuhe noch dazu.