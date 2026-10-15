Warum alle an einem Ort versammeln, wenn es doch im ganzen Dorf etwas zu entdecken gibt? In Streufdorf hat man daraus ein eigenes Veranstaltungsformat gemacht. „Streufdorf stimmt ein … auf Weihnachten“ heißt es am Samstag, 21. November, von 13 bis 18 Uhr. Und das ganz bewusst noch vor dem Advent, traditionell am Samstag vor Totensonntag.Dann verwandelt sich Streufdorf in einen Ort voller kleiner Entdeckungen. In Höfen, Geschäften und an verschiedenen Stationen warten Selbstgemachtes, Handwerkskunst, kulinarische Angebote und Gelegenheiten zum gemütlichen Beisammensein. Statt eines klassischen Weihnachtsmarktes gibt es einen Bummel quer durchs Dorf, bei dem die Vorfreude auf Weihnachten langsam wachsen darf.