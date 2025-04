Das Zweiländermuseum an den Kemenaten in Streufdorf ist zu jeder Zeit einen Besuch wert. Denn neben einer sehenswerten Dauerausstellung zur regionalen Geschichte glänzt es auch immer wieder mit interessanten Sonderausstellungen wie zum Beispiel zur „Geschichte der Elektrifizierung im Rodachtal von 1900 bis 1935“ oder gegenwärtig zu „Frauen in der Feuerwehr“. „Wir sind aber auch stets bemüht, unsere Dauerausstellung noch anziehender zu machen und ihr neue Impulse zu verleihen“, sagt Horst Gärtner, Vorsitzender des Fördervereins Zweiländermuseum Rodachtal. So ist jüngst eine „interaktive Medienstation“ zur Erweiterung der Dauerausstellung von Erfurter Medienagentur „Monumedia“ im Museum aufgestellt worden.