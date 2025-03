Bevor die Ausstellung nach Streufdorf kam, fehlte ihr noch das gewisse etwas, nämlich die Feuerwehrfrauen unseres Landkreises. Doch da kannten viele Michaela Storch noch nicht, eine begeisterte Feuerwehrfrau mit Elan und Vorsitzende des Feuerwehrvereins Streufdorf. Als Michaela Storch im vergangenen Jahr auf die inzwischen mehrfach gezeigte Wanderausstellung „Frauen in der Feuerwehr – Feuerwehr-Frauen in Thüringen“ aufmerksam wurde, gab es für sie kein Halten mehr. Frauen in der Feuerwehr, das gab und gibt es doch auch bei uns im Kreis. Und das nicht erst seit jüngerer Zeit, sondern seit vielen Jahrzehnten, denn bereits während des Krieges, als viele Männer an der Front waren, mussten die Frauen ran und sprichwörtlich „ihren Mann stehen“.