Die Gemeinde Straufhain musste bei ihrem Haushalt für das Jahr 2026 nachsteuern. In seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend in Streufdorf hat der Gemeinderat deshalb einstimmig einen Nachtragshaushalt für dieses Jahr beschlossen. Damit reagiert die Kommune auf mehrere Veränderungen, die sich seit der Verabschiedung des Haushalts im April dieses Jahres ergeben haben. Nach dem neuen Plan wächst der Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben von 4,56 auf 5,09 Millionen Euro an. Der Vermögenshaushalt hingegen sinkt in Einnahmen und Ausgaben leicht von 1,77 auf 1,74 Millionen Euro.