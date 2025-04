Streufdorf: 1000 Euro für die Orgel

Einwohner sammeln Spenden

Detlef Schmidt, Vertreter der Kirchenältesten, nahm den symbolischen Scheck dankend entgegen. „Diese Spende ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unser Projekt Orgelsanierung voranzutreiben“. Bereits in der Vergangenheit haben Einheimische mit verschiedene Aktionen wie Brotbacken, Benefizkonzerte, Straßensammlungen und Stricken von Strümpfen Spenden gesammelt. Die Kirchengemeinde ruft weiterhin zu Beiträgen auf, um das Orgelprojekt erfolgreich abzuschließen. „Jeder noch so kleine Beitrag hilft“, sagt Detlef Schmidt, „wir sind über jede noch so kleine Unterstützung dankbar.“