Alexandra Messerschmidt aus Stressenhausen führt seit vielen Jahren mit viel Herzblut die „Buchhandlung am Markt“ in Hildburghausen. Ihr wurde im vergangenen Jahr für ihr außerordentliches Engagement der Joseph-Meyer-Preis der Stadt Hildburghausen verliehen. Im Januar 2025 bekam sie den Theresienorden 2.0 der Hildburghäuser Theresiengesellschaft und gehört nun zu den „Neuzeittheresen“. Sie brennt dafür, Menschen und vor allem Kinder für Bücher zu begeistern, setzte auf dem Markt in Hildburghausen dort ein Mahnmal, wo einst Bücher brannten. Zum Verlobungstag von Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen und ihrem späteren Mann Ludwig I. – am 12. Februar – ist sie in München am Start und organisiert den Büchertisch zu einer Lesung mit Carolin Philipps aus „Therese von Bayern: Eine Königin zwischen Liebe, Pflicht und Widerstand“. Im „besonderen Interview“ mit unserer Zeitung verrät sie Privates.