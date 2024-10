Der Jugendliche war in einer Kurve zu weit nach links geraten und dort mit einem entgegenkommenden 70-jährigen Radfahrer zusammengeprallt. Beide stürzten und mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Unfallaufnahme brachte laut Polizei ans Licht, dass der 14-Jährige das Kleinkraftrad unbefugt genutzt hatte. Er hatte keine Fahrerlaubnis und das Moped keinen Versicherungsschutz. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.