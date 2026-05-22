Eine Mitarbeiterin der Hausverwaltung bemerkte am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Zur Peterskirche ein Paar, das sich in dem Haus aufhielt, dort aber nicht wohnt. Die Frau forderte die beiden auf, das Gebäude zu verlassen. Das ignorierten die Angesprochenen und begannen stattdessen, die Frau zu bedrohen und zu beleidigen. Erst mit Eintreffen der Polizei, der die beiden bereits bekannt sind, nahmen sie ihr Hab und Gut und verließen das Gebäude.