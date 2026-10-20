„Zunehmend werden Streitigkeiten – auch in Bagatellsachen – ohne vorhergehenden Versuch der Streitschlichtung vor die Gerichte gebracht und dort bis in die letzte Instanz ausgetragen. Mancher steht am Ende dieses langen Weges trotz des im wahrsten Sinne des Wortes erstrittenen Urteils vor einem Scherbenhaufen: Die Rechtsfrage ist zwar möglicherweise zu seinen Gunsten entschieden worden, die menschliche Beziehung mit dem anderen Beteiligten oftmals aber für immer zerstört. Erst hinterher stellt sich dann oft die Frage, ob Gesprächsbereitschaft und ein wenig Entgegenkommen für beide Seiten besser gewesen wäre, da die Beteiligten häufig als Nachbarn, Gesprächspartner oder sonst im täglichen Leben weiterhin miteinander auskommen müssen“, weiß Hans-Werner Eschrich.