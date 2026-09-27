Streitigkeiten: Mann bei Streit in Jena mit Flasche verletzt

Jena (dpa/th) - In Jena ist ein 34-Jähriger bei einer Auseinandersetzung mit einer Flasche am Kopf verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war es am Samstagabend zunächst zu einem Streit zwischen dem Mann und einer Gruppe gekommen.
Ein Streit in Jena eskaliert: Ein Mann wird mit einer Flasche am Kopf verletzt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Auseinandersetzung.
Jena (dpa/th) - In Jena ist ein 34-Jähriger bei einer Auseinandersetzung mit einer Flasche am Kopf verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war es am Samstagabend zunächst zu einem Streit zwischen dem Mann und einer Gruppe gekommen.
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Der 34-Jährige soll mehrere Personen aus der Gruppe beleidigt und damit gedroht haben, seinen Hund auf sie zu hetzen. Daraufhin habe ein 27-Jähriger eine Flasche genommen und sie dem Mann gegen den Kopf geschlagen.
Der Mann erlitt leichte Kopfverletzungen und wurde von alarmierten Rettungskräften behandelt. Dabei wurde festgestellt, dass er alkoholisiert war. Nach der medizinischen Versorgung entfernte sich der Mann.
Die Polizei nahm Anzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung auf. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung dauern an.