Streit zwischen Betrunkenen: Maßkrug-Angriff auf Weihnachtsmarkt – Mann schwer verletzt

Bad Neustadt an der Saale (dpa/lby) - Ein betrunkener Mann hat einen anderen Weihnachtsmarktbesucher in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) mehrfach mit einem Maßkrug geschlagen. Der 44-Jährige wurde bei dem Vorfall am Freitagabend schwer verletzt und kam ins Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Mittlerweile konnte er die Klinik aber wieder verlassen.