 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Maßkrug-Angriff auf Weihnachtsmarkt – Mann schwer verletzt

Streit zwischen Betrunkenen Maßkrug-Angriff auf Weihnachtsmarkt – Mann schwer verletzt

Mitten im Lichterglanz eskaliert ein Streit: Ein Maßkrug wird zur Waffe, Zeugen alarmieren die Polizei. Was war der Auslöser für den Angriff auf dem Weihnachtsmarkt?

Streit zwischen Betrunkenen: Maßkrug-Angriff auf Weihnachtsmarkt – Mann schwer verletzt
1
Schnell eilen Einsatzkräfte zum Weihnachtsmarkt und nehmen den Betrunkenen fest. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bad Neustadt an der Saale (dpa/lby) - Ein betrunkener Mann hat einen anderen Weihnachtsmarktbesucher in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) mehrfach mit einem Maßkrug geschlagen. Der 44-Jährige wurde bei dem Vorfall am Freitagabend schwer verletzt und kam ins Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Mittlerweile konnte er die Klinik aber wieder verlassen.

Nach der Werbung weiterlesen

Den Angaben zufolge brach auf dem Weihnachtsmarkt zwischen den beiden betrunkenen Männern aus zunächst unbekannter Ursache ein Streit aus. Mehrere Zeugen riefen den Notruf, Einsatzkräfte nahmen den 25-jährigen Verdächtigen fest. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Am Samstag erließ ein Richter einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags gegen den 25-Jährigen. Er befindet sich mittlerweile in Haft.