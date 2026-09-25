Der Mann ist nicht der Ansicht, sich strafbar gemacht zu haben – daran lässt er keinen Zweifel. Er ist Mitte 40, wohnt in der Rhön, sitzt jetzt wegen Körperverletzung und Nötigung auf der Anklagebank am Amtsgericht Bad Salzungen. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im vergangenen Oktober in einem Patientenzimmer im Klinikum Bad Salzungen einem Mann ins Gesicht geschlagen zu haben. Und schon im Sommer 2025 soll der Mann im Streit mit einen anderen Mann, der einen Parkplatz für ein Versorgungsfahrzeug freihalten wollte, so geschubst haben, dass der andere umgefallen sei. Dann soll der Angeklagte die Parklücke besetzt haben.