Berlin/Weimar - Die Bundesregierung pocht auf eine unabhängige Arbeit der KZ-Gedenkstätten in Deutschland ohne Einmischung von außen. Dies machte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner deutlich. Hintergrund ist Kritik der Gedenkstätte Buchenwald an israelischer Einflussnahme auf eine Gedenkfeier in Weimar. Auf Druck hin habe man die Rede des deutsch-israelischen Philosophen Omri Boehm verschoben, hatte Gedenkstättenleiter Jens-Christian Wagner erklärt.