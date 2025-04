Der Entschluss, die Rede zu verschieben, sei gefallen, um die "Überlebenden zu schützen und in dem Wunsch, eine Gedenkveranstaltung in Erinnerung an die Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora zu gewährleisten, in der nicht eine von außen angestoßene Debatte, sondern die Überlebenden im Mittelpunkt stehen". Zu der am Sonntag in Weimar geplanten Gedenkfeier werden etwa zehn Überlebende des NS-Terrors erwartet. Boehm ließ auf Anfrage über seinen Verlag mitteilen, dass er sich dazu nicht äußern werde.