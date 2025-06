Die AfD möchte „Grundsteuer abschaffen, Bürger entlasten, Steuerausfälle der Kommunen kompensieren“. So ist ihr Antrag überschrieben, den sie am Freitag im Thüringer Landtag zur Debatte stellte. Darin wird die Landesregierung aufgefordert, über den Bundesrat die Abschaffung der Grundsteuer zu erreichen. Bis das geschafft sei, solle die Steuer ausgesetzt werden. Die finanziellen Ausfälle von Gemeinden und Städten, die in der Grundsteuer ihre drittwichtigste Einnahmequelle haben, sollen „durch Leistungen aus dem Bundeshaushalt ersetzt werden“, so die AfD-Idee.