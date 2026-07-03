Der Widerstand in Ummerstadt ist deutlich. Fast zwei Monate nach Veröffentlichung des Regionalplan-Entwurfs diskutieren Menschen im ganzen Landkreis Hildburghausen immer noch über die geplanten Windvorranggebiete. Der Stadtrat von Ummerstadt beschließt in seiner vergangenen Sitzung seine Stellungnahme dazu. Die klare Forderung: Das Windvorranggebiet W39 im Ummerstädter Wald soll aus dem Regionalplan verschwinden.
Streit um Windvorranggebiete Ummerstadt kämpft gegen Windräder im Wald
Maximilian Junker 03.07.2026 - 18:00 Uhr