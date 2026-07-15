Ungewöhnlich voll saß jüngst der Versammlungsraum der Alten Schule in Jüchsen – neben dem Gemeinderat Grabfeld hatten sich zur Sitzung mehr als 30 Einwohner eingefunden. Der Grund war klar: Der Entwurf des Regionalplans sieht vier mögliche Vorranggebiete für Windenergieanlagen in der Gemarkung Grabfeld vor – dagegen regt sich verschiedentlich Widerstand. Auf der Tagesordnung stand der Punkt Stellungnahme der Gemeinde zu ebenjenen Windvorranggebieten – dazu wollten die Besucher Näheres hören und ihre Meinung kundtun.