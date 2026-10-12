Der bisher für Gehlberg zuständige Wasser- und Abwasserverband „Obere Gera“, in dem seit der Eingemeindung Gehlbergs 2019 auch die Stadt Suhl Mitglied ist, will sich zum Jahreswechsel auflösen. Die Verbandsmitglieder aus dem Ilm-Kreis, wie die Stadt Plaue mit dem Ortsteil Rippersroda, die Gemeinde Geratal mit den Ortsteilen Liebenstein, Gräfenroda und Frankenhain wurden in einer Verbandsversammlung am 6. Oktober in den Wasser- und Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV) aufgenommen, so dass ihre Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung ab 1. Januar 2027 weiterhin gesichert ist. Die Gehlberger allerdings blieben außen vor. Ihrer Aufnahme stimmten die Verbandsmitglieder des WAZV nicht zu, so dass der Suhler Ortsteil schlimmstenfalls zum Jahreswechsel ohne Trinkwasserversorger dasteht.