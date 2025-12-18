Söder: Merz sieht das genauso

Genau dies muss nach Ansicht Söders dringend korrigiert werden. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sehe das genauso, sagte Söder. Merz und vor allem die Europäische Volkspartei müssten sich nun noch einmal "massiv positionieren". "Ich habe da jetzt Monate dafür gekämpft, für Auto, für die Betriebsräte, für die Zulieferer." Dann hätten sogar der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann und die SPD in Deutschland zugestimmt. Nun müsse man dafür sorgen, dass die Brüsseler Pläne noch einmal verändert werden.