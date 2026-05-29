Streit um Veranstaltung Arne Semsrott soll doch in Magdeburger Stadtbibliothek lesen

Der Autor vermutete hinter der Entscheidung politischen Druck. Er gehe "sehr stark davon aus", dass die Diskussion mit einer kritischen Anfrage der AfD im Magdeburger Stadtrat zu einer früheren Lesung zusammenhänge. Er glaube, "dass die Stadt jetzt dachte, ach, den Stress, den wollen wir nicht haben in Zukunft, dann lassen wir den Semsrott lieber nicht bei uns lesen". Belegen könne er dies nicht, allerdings habe er von mehreren Seiten gehört, dass der Inhalt seines Buches als "zu provokativ" eingeschätzt worden sei.