Nach wie vor trudeln teure Zahlungsaufforderungen bei denen ein, die unberechtigt den Tegut-Parkplatz auf dem Lautenberg benutzt haben. Das sorgt für heiße Diskussionen und Ängste. Deshalb hat Marktleiterin Gaby Keiner Konsequenzen gezogen und die Parkregeln verändern lassen. Zur Erklärung, was seit 1. März wie gilt, werden in ihrem Markt Flyer an die Kunden verteilen. Im Vorfeld wurden Absprache mit der Tegut-Chefin und der Firma park vision vereinbart. Auf den Handzetteln heißt es: „Die Nutzung des Parkplatzes ist nur erlaubt: Während des Einkaufs für unsere Kunden.“ Dann werden Tegut, Fleischerei, Bäckerei und Imbiss aufgezählt. Weiter ist zu erfahren: „Es gilt eine Kulanzzeit von 15 Minuten vor und nach dem Einkauf. Eine Überschreitung der Kulanzzeit gilt als Falschparken.“Geparkt werden darf außerdem Montag bis Samstag außerhalb der Geschäftszeiten, jedoch nicht an Sonn- und Feiertagen. Zudem wird darauf verwiesen: „Für den Aufenthalt in der Gaststätte muss das Auto umgeparkt bzw. der Gasthaus-Parkplatz genutzt werden. Dies gilt auch für den Gasthausbesuch von Kunden vor oder nach dem Einkauf.“Den Auftrag zur Parkraumüberwachung an park vision hat im Übrigen nicht Gaby Keiner, sondern der Besitzer des Parkplatzes, die die AJN Augsburg ausgelöst. Abschließend möchte die Marktleiterin zu einer Aussage des Gaststätten-Betreibers „Zum Hünger“ Uwe Hünger Stellung nehmen, die da lautete: „Schon vor eineinhalb Jahren haben wir einen Brief erhalten, in dem wir aufgefordert wurden, uns mit knapp 1000 Euro Parkgebühren zu beteiligen.“ Eben weil seine Gäste den Tegut-Parkplatz mit genutzt hatten. „In dieser Summe sind Winterdienst, Straßenreinigung und Strom vom Parkplatz mit enthalten“, erklärt Gaby Keiner.