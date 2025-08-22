Die Entscheidung über die Solarparks rückt immer näher. Am 28. September stimmen die Heldburger über drei Begehren ab, die sich gegen den Bau großflächiger Solaranlagen auf rund 200 Hektar in Hellingen, Gompertshausen, Einöd und Bad Colberg richten. Der Energiekonzern RWE und die Stadt planen, diese zu bauen. Beim Bürgerentscheid klärt sich, ob die Aufstellungsbeschlüsse der Solarparks wieder aufgehoben werden .