Es geht um die ersten drei Monate dieses Jahres. Von Januar bis März hatte die Wackler Service Group GmbH Chemnitz im Zuge einer Interimsvergabe den Auftrag, die etwa 60 Schulen und Verwaltungsgebäude im Besitz des Landkreises zu reinigen. Allerdings gab es etliche Beschwerden wegen der stellenweise mangelhaften Qualität der Arbeit. Wie es hieß, fehlten Personal, Material und Gerätschaften für eine ordentliche Reinigung aller Gebäude. In einigen Schulen griffen Lehrer und Schüler selbst zum Besen.