Streit um Schuldenpaket: Koalitionsausschuss berät über Lösung in Schulden-Streit

Freie Wähler waren bislang auf Distanz

Damit Bayern dort mit Ja stimmen kann, müssen sich die beiden Koalitionspartner CSU und Freie Wähler einig sein. Die CSU, die das Paket mit ausgehandelt hat, ist selbstredend dafür. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hatte die Zustimmung seiner Partei nach einer Sondersitzung der FW-Landtagsfraktion am Mittwoch in München aber noch offen gelassen. "So, wie derzeit dieses Papier der schwarz-roten künftigen Koalition vorliegt, können wir nicht zustimmen, weil wir damit mehr Gefahr als Chance für die Stabilität unseres Landes sehen", so hatte er den Berliner Zwischenstand am Mittwoch kommentiert - aber erklärt, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen sei.