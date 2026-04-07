Streit um Protestort "Kufiyas in Buchenwald" - Eilantrag gegen Demo-Auflage

Weimar - Im Streit um eine propalästinensische Kundgebung zum Gedenktag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald soll nun ein Gericht über den Ort des Protests entscheiden. Ein Eilantrag der Organisatoren der geplanten Mahnwache richtet sich gegen eine Auflage der Stadt Weimar, nach der die Kundgebung nicht unmittelbar am Gelände der Gedenkstätte stattfinden soll, sondern in der Stadt, erklärte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts Weimar der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Mit einer Entscheidung wird frühestens am Donnerstag oder am Freitag gerechnet. Die Stadtverwaltung hat laut Gerichtssprecherin bis Donnerstag Zeit für eine Stellungnahme.