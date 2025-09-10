Wie es immer wieder vor dem Thüringer Verfassungsgerichtshof vorkommt, ist es Christoph Ohler, der spitzfindige, schlaue, vor allem aber lebenspraktische Fragen stellt, um die oft langatmigen Debatten um Paragrafen und Artikel mal auf den Punkt zu bringen, die in diesem Gerichtssaal in Weimar jedes Mal geführt werden, wenn die obersten Richter des Landes hier zusammenkommen. An diesem Mittwoch wegen einer Klage der AfD-Landtagsfraktion gegen einen Passus aus dem Thüringer Gesetz über die Staatsprüfungen und den Vorbereitungsdienst für Juristen. Dieser Passus dient dazu, Extremisten aus der Justiz fernzuhalten. Der AfD passt er gar nicht, weswegen die Rechtsextremen dagegen d juristisch vorgehen.