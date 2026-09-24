Es ist der Abend des 10. Januar 2026. Wenige Kilometer weiter läuft in Oberhof der Biathlon-Weltcup, als am Berghotel zum Rennsteig in Oberschönau Mitarbeiter des Gewerbeamtes und der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung gemeinsam mit Einsatzkräften der Thüringer Polizei vorfahren. Die Kontrolle ist unangekündigt. Und was die Behörden in dem früheren Berghotel Simon feststellen, beschäftigt Monate später noch immer Ämter und Gerichte. Nach Angaben eines Sprechers des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen befinden sich Gäste im Haus – obwohl der Hotelbetrieb offiziell seit Februar 2025 abgemeldet ist.