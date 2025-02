Daraufhin wurde in den Zentren deutlich weniger sortiert als vorgesehen und wesentlich weniger Sendungen wurden an die Zustellstützpunkte weitergeleitet. Circa 25 Prozent der Paketmenge und 10 Prozent der Briefmenge waren betroffen. So stark hatten sich die Warnstreiks im diesjährigen Post-Tarifkonflikt bislang nicht ausgewirkt auf den Betrieb des Bonner Logistikers.