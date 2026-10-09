Die Aufregung um eine Rap-Zeile beim Aufmucken-Festival wäre glaubwürdiger, würde die AfD mit denselben Maßstäben messen, die sie auch bei anderen anlegt. Doch genau daran fehlt es. Als Kabarettist Uwe Steimle bei einer AfD-Veranstaltung mit drastischen Gewaltfantasien über Friedrich Merz und Angela Merkel provozierte, war aus dem AfD-Umfeld schnell zu hören, das sei Satire, Kunst, Zuspitzung. Die Kunstfreiheit wurde hochgehalten, die Äußerungen als Teil einer künstlerischen Darbietung eingeordnet.