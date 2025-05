Erfurt (dpa/th) - Von lauter Musik genervt, hat sich ein 36-Jähriger in der Nacht zum Samstag in Erfurt bei seinem Nachbarn beschwert. Er traf allerdings nicht auf Schuldbewusstsein: Der 44 Jahre alte Nachbar in dem Mehrfamilienhaus öffnete die Tür vielmehr mit einem Baseballschläger in der Hand und versuchte, auf sein Gegenüber einzuschlagen, wie die Polizei berichtete.